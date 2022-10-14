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В Рязанской области расширят направления использования маткапитала

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в пятницу, 14 октября, принял участие в заседании совета законодателей Центрального федерального округа совета при полномочном представителе президента России в ЦФО. Об этом сообщили в облдуме. Заседание совета законодателей состоялось в Твери. Перед обсуждением вопросов, внесенных в повестку, с приветственным словом к законодателям обратился полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

Руководители и представители законодательных собраний регионов ЦФО рассмотрели меры поддержки участников специальной военной операции, включая лиц, получивших ранения или погибших, а также членов их семей.

«Крайне важно обеспечить поддержку тех, кто принимает участие в специальной военной операции, оказывать помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, — сказал полпред Игорь Щеголев. — На федеральном уровне принят ряд законов, изданы указы президента, в большинстве регионов введены меры поддержки. Следует продолжить эту работу и создать систему, при которой каждый из тех, кому адресована помощь, видел, что находится в центре нашего внимания».

Кроме того, обсуждались меры поддержки многодетных семей в регионах ЦФО. Как сообщил председатель областной думы Аркадий Фомин, в ближайшее время региональным парламентом будет рассмотрен ряд законопроектов, которые позволят предоставлять поддержку и льготы большему числу многодетных семей.

«Речь идет об установке единого критерия признания семьи многодетной при получении госуслуг, соцвыплат и льгот. Также из регионального закона о материнском капитале будет исключен критерий нуждаемости и мы расширим направления использования средств», — рассказал Аркадий Фомин.