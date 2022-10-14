В Рязанской области нашли нарушения при проверке иностранцев
В Рязанской области провели рейд по контролю за миграционным законодательством и ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Правоохранители проверили больше 60 иностранцев и выявили 11 административных нарушений, два нарушения по линии безопасности дорожного движения, шесть правонарушений по линии госавтонадзора.
Арестованы четыре автомобиля, которые находились под управлением иностранцев. Машины поместили на штрафстоянку.
Рейды продолжаются.