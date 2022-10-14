В Рязанской области будут массово останавливать автомобили

Водители, грубо нарушающие правила дорожного движения, находятся на особом контроле госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В пятницу и выходные дни автоинспекторы проведут «широкомасштабные мероприятия», направленные на пресечение нарушений ПДД. Полиция будет массово останавливать автомобили в Рязанской области.

Водителей также попросили сообщать о нарушениях на дорогах.