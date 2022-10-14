В Рязанской области будут массово останавливать автомобили
Водители, грубо нарушающие правила дорожного движения, находятся на особом контроле госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В пятницу и выходные дни автоинспекторы проведут «широкомасштабные мероприятия», направленные на пресечение нарушений ПДД. Полиция будет массово останавливать автомобили в Рязанской области.
Водителей также попросили сообщать о нарушениях на дорогах.
«Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, можете сообщить об этом по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном