В Рязани задержали 19-летнего иностранца-наркокурьера

Его задержали на улице Затинной.

Рязанские полицейские задержали иностранца-наркокурьера. Подробности задержания в пятницу, 14 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя заметили во время патрулирования города. Внимание полицейских привлек молодой человек азиатской наружности. На улице Затинной он положил что-то в кусты и сфотографировал на мобильный. Тогда сотрудники ППС решили остановить его для проверки, но молодой человек попытался сбежать. Когда его поймали, при разговоре со он сильно волновался и старался спрятать в одежде сотовый телефон.

На место вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Во время досмотра оперативники обнаружили у 19-летнего гражданина одной из стран Средней Азии 21 сверток с кристаллическим веществом. Также на улице Затинной изъяли еще две идентичные закладки. Экспертиза показала, что в свертках -метадон общей массой более шести граммов.

Позже выяснилось, что задержанный проживал в Москве и недавно устроился в даркнет-магазин по сбыту наркотиков. Он должен был сбыть наркотики в Коломне, а затем в Рязани. В Рязани злоумышленник снял квартиру и, переночевав, отправился делать закладки. Во время этого занятия его и заметили сотрудники полиции.

На мужчину завели уголовное дело. Решается вопрос о его аресте, полиция проводит работу по установлению сообщников иностранца.