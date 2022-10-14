В Рязани у Вознесенского храма водитель врезался в стоящий автомобиль
Кадры опубликовали в соцсетях.
В Рязани у Вознесенского храма водитель врезался в стоящий автомобиль. Кадры опубликовали в Telegram-канале RZN_Life.
Авария случилась в четверг, 13 октября, у Вознесенского храма.
«На кругу у Вознесенской церкви авария. Водитель не вошел в поворот и въехал в припаркованный автомобиль. Пострадавших нет», — говорится в подписи к публикации.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию. По данному факту проводится проверка.