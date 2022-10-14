В Рязани у Вознесенского храма водитель врезался в стоящий автомобиль

Кадры опубликовали в соцсетях.

В Рязани у Вознесенского храма водитель врезался в стоящий автомобиль. Кадры опубликовали в Telegram-канале RZN_Life.

Авария случилась в четверг, 13 октября, у Вознесенского храма.

«На кругу у Вознесенской церкви авария. Водитель не вошел в поворот и въехал в припаркованный автомобиль. Пострадавших нет», — говорится в подписи к публикации.

В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию. По данному факту проводится проверка.