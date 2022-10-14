В Рязани призвали мужчину с язвой желудка и проблемами с сердцем

Для мужчины организовали медицинскую комиссию и присвоили категорию Г на три месяца.

В Рязани ошибочно призвали мужчину с язвой желудка и проблемами с сердцем. Об этом сообщил Telegram-канал благотворительного проекта RT « Дальше действовать будем мы ».

Рязанца Николая Труханова вернули домой. Отмечается, что у него остеохондроз, язва желудка и проблемы с сердцем.

Для мужчины организовали медицинскую комиссию и присвоили категорию Г на три месяца.

Напомним, за неделю в Рязанской области домой вернулись более 50 ошибочно призванных рязанцев.

Фото mil.ru