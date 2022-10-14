В Рязани около гипермаркета «Глобус» столкнулись три автомобиля

В Рязани на Муромском шоссе около гипермаркета «Глобус» столкнулись три автомобиля. Видео с места ДТП опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По информации автора видео, авария произошла в четверг, 13 октября, около 19:50.

«Виновник скрылся (Ka Spectra, 71 регион), скрылся в „Дашки“. Если кто видел „Киа“, может, кто номер запомнил, подскажите», — обратился к очевидцам рязанец.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что в ДТП никто не пострадал.