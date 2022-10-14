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В Госдуме предложили освободить от частичной мобилизации еще одну категорию граждан

От частичной мобилизации необходимо освободить многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей и оплачивающих обучение их в вузах. Об этом Ura.ru сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин.

Он отметил, что отсрочку нужно дать отцам, «имеющим на иждивении трех и более детей, в возрасте до 18 лет или до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

«Это касается всех вузов, коммерческих и не коммерческих, лишь бы он был аккредитован. Если будет не аккредитован, то, конечно, нет», — объяснил Алехин.

Проект о внесении изменений в статью федерального закона «О мобилизационной подготовке, мобилизации в РФ» находится на рассмотрении комитета по делам обороны.

По словам Алехина, проект должны рассмотреть до конца октября. Политик отметил, что пока по нему приняли «половинчатое решение» — отсрочку получили отцы от трех и более детей до 16 лет.

Фото mil.ru