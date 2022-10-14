В Госдуме предложили лишать уклонистов права на работу в госструктурах

Идею выдвинул депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В Госдуме предложили лишать уклонистов права на работу в госструктурах. Идею выдвинул член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет, передали РИА Новости.

Он заявил, что планирует заняться разработкой законопроекта, который запретит уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах. По его мнению, нецелесообразно таких людей тащить обратно, если они не готовы защищать рубежи своей родины.

«Я намерен инициировать разработку законопроекта, запрещающего такой категории граждан занимать какие-либо должности в государственных и близких к ним структурам», — сказал депутат.

Шеремет добавил, что обсудит эту идею с юристами.