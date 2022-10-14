В Ермиши полицейские задержали 61-летнего пьяного мужчину на «Дэу»
Его задержали на улице Пименова.
В Ермиши сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя. Подробности задержания в пятницу, 14 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.
Мужчину задержали на улице Пименова. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Daewoo Matiz для проверки документов. При общении выяснилось, что 61-летний мужчина нетрезв. Это же подтвердил алкотестер — у водителя установили 0,379 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении нарушителя составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф и лишение прав на два года.