Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
10°
Вск, 16
11°
ЦБ USD 63.49 -0.27 14/10
ЦБ EUR 62.59 0 14/10
Нал. USD 66.55 / 69.29 14/10 09:45
Нал. EUR 64.51 / 67.99 14/10 10:20
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
2 690
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
6 207
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
7 467
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
8 101
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, пишут «Известия».

Он отметил, что появилась информация о провокациях, связанных «чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Макей заявил, что меры необходимы для безопасности граждан, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта». По его словам, белорусская армия, правоохранительные органы, спецслужбы готовы ответить на любые провокации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «в Польше, Литве, Украине начали подготовку боевиков из числа белорусских радикалов для диверсий, терактов и организации военного мятежа». Он поручил провести контртеррористические мероприятия и проработать возможные меры по контролю за ситуацией.