В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, пишут « Известия ».

Он отметил, что появилась информация о провокациях, связанных «чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Макей заявил, что меры необходимы для безопасности граждан, «чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта». По его словам, белорусская армия, правоохранительные органы, спецслужбы готовы ответить на любые провокации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «в Польше, Литве, Украине начали подготовку боевиков из числа белорусских радикалов для диверсий, терактов и организации военного мятежа». Он поручил провести контртеррористические мероприятия и проработать возможные меры по контролю за ситуацией.