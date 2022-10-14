В Белоруссии назвали способ подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что только ухудшение ситуации на Украине может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Об этом он сообщил в интервью с « Известиями ».

По словам Макея, переговоры могут быть успешными только с политической воли всех вовлеченных в это сторон. Он отметил, что власти Белоруссии всегда воспринимали переговоры как единственный метод решения конфликтогенных ситуаций.

«Сегодня, к сожалению, я не вижу такой политической воли, во всяком случае с украинской стороны. Я пессимист в этом случае и думаю, что лишь ухудшение ситуации в стране может подтолкнуть к решению», — заявил Макей.

Он отметил, что одной из причин продолжения конфликта на Украине является несамостоятельность украинского руководства. По его словам, после встреч в Беларуси властям Украины дали команду из европейских стран не вести переговоры с Россией.

«Неважно: на территории Беларуси, на территории Турции — вообще прекратить ведение переговоров с Россией. Это были заявления некоторых европейских коллег, сказанные под большим секретом, которые приказали господину Зеленскому сделать это», — сказал Макей.

Он не назвал страны, которые дали такой приказ, но отметил, что конфликт может закончиться только за столом переговоров. По его мнению, в них должны участвовать как минимум три славянских государства.

«Мы готовы сделать все для того, чтобы этот конфликт прекратился как можно скорее», — заявил глава МИД Белоруссии.