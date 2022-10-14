СК завершил дело в отношении участника террористического сообщества «Сеть"*

Максиму Иванку предъявлено обвинение.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участника террористического сообщества «Сеть"* Максима Иванкина. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа.

Иванкину предъявили обвинение по статье 105 УК РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении участника межрегионального террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ и признано террористической организацией) Максима Иванкина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в апреле 2017 года Иванкин являлся подозреваемым по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков. Он покинул Пензу вместе со своими знакомыми — Артемом Дорофеевым, Екатериной Левченко и Алексеем Полтавцом — и скрылся в Рязани. Также в апреле двое из скрывшихся — мужчина и женщина — решили вернуться в Пензу и сознаться в содеянном. Тогда Иванкин и Полтавец убили своих приятелей и закопали тела в лесу.

Иванкина задержали, а Полтавец объявлен в международный розыск и заочно арестован. Иванкин ранее был осужден за участие в террористическом сообществе и в настоящее время отбывает наказание в колонии.

*террористическая организация, запрещена в России