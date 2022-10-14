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РЖД предупредило об изменении расписания рязанского пригородного поезда
Речь идет о поезде № 6956 «Сасово-Свеженькая».

РЖД предупредило об изменении расписания рязанского пригородного поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет о поезде № 6956 «Сасово-Свеженькая». Измененное расписание будет действовать с 17 по 19 октября. Это связано с модернизацией объектов энергообеспечения на перегоне «Берестянки-Кустаревка».

Так, технологические окна назначены с 12.00 до 16.00. Также в указанные дни поезд будет отправляться со станции на семь минут раньше обычного графика — в 12.41.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к работам и заранее планировать свои поездки.