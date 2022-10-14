Рязанский приборный завод представил в Крыму комплекс «Мультимаг»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») принял участие в VII международной специализированной медицинской выставке «Здравоохранение. Крым 2022».

На выставке медицинского оборудования АО «ГРПЗ» представил магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», предназначенный для лечения и профилактики широкого перечня заболеваний.

«Применение магнитных полей сложной структуры позволяет одновременно влиять на все системы организма, в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы. В результате улучшается микроциркуляция, восстанавливаются функциональные резервы, нормализуются обменные процессы в организме», — рассказали на предприятии.

«В комплексе „Мультимаг“ реализован принципиально новый подход к традиционному клиническому применению магнитных полей, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Одновременно в устройстве задействовано 400 магнитных индукторов. Магнитные волны могут воздействовать как на все тело человека, так и на отдельные органы и точки в зависимости от выбранной программы. Всего насчитывается 50 лечебных программ, а специальные настройки позволяют подобрать индивидуальное лечение каждому пациенту. Наши специалисты постоянно работают над усовершенствованием программ, учитывая пожелания потенциальных потребителей. Сегодня комплекс широко известен не только в России, но и ближнем зарубежье, и успешно применяется во многих клиниках, лечебно-профилактических учреждениях, санаториях. Учитывая возросший спрос, мы планируем увеличить производство комплексов „Мультимаг“».

В ходе деловой программы представитель АО «ГРПЗ» выступил с докладом-презентацией о продукции предприятия. Проведены переговоры с врачами-физиотерапевтами, руководителями санаторно-курортных учреждений, представителями торгующих организаций. В результате предварительных договоренностей сформирован портфель потенциальных заказов на комплекс «Мультимаг» на 2023 год.

Отмечается, что выставка «Здравоохранение. Крым 2022» организована при поддержке Министерства здравоохранения республики Крым. В мероприятии приняли участие порядка 1000 человек — это главврачи, врачи различных специальностей, фармацевты, государственные служащие, занимающие вопросами здравоохранения, руководители и работники лабораторий, региональные представители.