РИА Новости: НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию без применения боевого оружия

НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию. Об этом говорится в распространенном заявлении альянса.

Известно, что учения плановые и никак не связаны «с текущими мировыми событиями». Также в документе указано, что во время учений боевое оружие задействовано не будет.

«Боевое оружие не будет использоваться», — указывается в документе.

Ядерные учения начнутся с 17 октября и продлятся до 30 октября. В них примут участие 14 стран и будет задействовано до 60 военных самолетов.

Полеты будут осуществляться, в частности, над Бельгией, Северным морем и Великобританией.