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Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожения Украины

Владимир Путин заявил, что Россия не ставила задачу уничтожения Украины. Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Астане в пятницу, 14 октября.

«Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Ну вот они взяли и воду отрубили в Крыму. Войскам пришлось зайти и включить воду в Крым. Не сделали бы этого действия, не было бы противодействия», — опубликовал слова президент Telegram-канал Mash.

Он отметил, что задачи массированных ударов сейчас нет. По словам Путина, на данный момент есть «другие задачи».

Ранее президент объяснил, почему в России объявили частичную мобилизацию.