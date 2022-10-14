Путин объяснил причину частичной мобилизации в России

По словам главы государства, в подразделениях находятся 33 тысячи человек.

Президент Владимир Путин заявил, что линию соприкоснования держать исключительно контрактниками невозможно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

В пятницу, 14 октября, Путин ответил на вопросы журналистов во время визита в Астану. Один из них касался частичной мобилизации.

По словам главы государства, в подразделениях находятся 33 тысячи человек, 16 тысяч мобилизованных уже выполняют боевые задачи.

Путин отметил, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти обязательную подготовку.

Ранее президент сообщил, когда в России закончится частичная мобилизация.