По подозрению в убийстве школьницы в Саратове задержали ее сестру

По подозрению в убийстве школьницы в Саратове задержали ее сестру. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Тело десятилетней школьницы нашли ее родители в квартире, когда вернулись домой. Скорая приехала на место и констатировала смерть девочки. У ребенка было 19 ножевых ранений в живот и спину.

По подозрению в убийстве задержали ее 14-летнюю сестру, которая во всем призналась и заявила, что убила младшую, потому что недолюбливала ее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».