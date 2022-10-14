Минпросвещения предложило предоставить педагогам отсрочку от частичной мобилизации

Ранее подобную идею отсрочки высказала депутат Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Российским педагогам предложили дать отсрочку от частичной мобилизации. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил замминистра просвещения Андрей Корнеев, передали РИА Новости.

Он добавил, что соответствующее предложение обсудят с Минобороны.

«Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях, поэтому будем обсуждать с коллегами из оборонного ведомства, чтобы как-то найти какие-то компромиссы», — сказал Корнеев.

Ранее подобную идею отсрочки высказала депутат Госдумы по просвещению Яна Лантратова.