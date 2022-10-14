Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 14
Сбт, 15
10°
Вск, 16
10°
ЦБ USD 63.49 -0.27 14/10
ЦБ EUR 62.59 0 14/10
Нал. USD 66 / 67.49 14/10 15:10
Нал. EUR 63.7 / 66.09 14/10 15:10
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
2 929
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
6 445
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
7 695
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
8 347
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с застройщиками и жителями Шлакового проект застройки участка

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с застройщиками и жителями Шлакового проект застройки участка. Об этом в четверг, 13 октября, она написала на личной странице во «Вконтакте».

Сорокина встретилась с жителями домов по улицам Трудовая, Разина, Рытикова и Пугачева. Речь шла о застройке участка в района дома № 15 по улице Пугачева. По словам главы рязанской горадминистрации, этот вопрос длится чуть ли не с 2010 года.

«Жители-участники встречи — подробно изложили свою позицию по спорной ситуации. Речь шла про разрешение на строительство, схему инженерных коммуникаций, статус земельных участков и возможность их передачи, о разных вопросах комфортного соседства с новым строительством в будущем — инсоляции, проездам, парковкам», — написала Сорокина.

По ее словам, жители сомневаются в законности разрешения застройки. В связи с этим она дала задания решить возникшие вопросы профильным ведомствам.

«Понятно, что быстрых и сразу результативных решений в этом непростом вопросе не может быть. Но есть взаимодействие с людьми. Благодарю за диалог с нами», — заключила Сорокина.