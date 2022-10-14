Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с застройщиками и жителями Шлакового проект застройки участка

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с застройщиками и жителями Шлакового проект застройки участка. Об этом в четверг, 13 октября, она написала на личной странице во «Вконтакте».

Сорокина встретилась с жителями домов по улицам Трудовая, Разина, Рытикова и Пугачева. Речь шла о застройке участка в района дома № 15 по улице Пугачева. По словам главы рязанской горадминистрации, этот вопрос длится чуть ли не с 2010 года.

«Жители-участники встречи — подробно изложили свою позицию по спорной ситуации. Речь шла про разрешение на строительство, схему инженерных коммуникаций, статус земельных участков и возможность их передачи, о разных вопросах комфортного соседства с новым строительством в будущем — инсоляции, проездам, парковкам», — написала Сорокина.

По ее словам, жители сомневаются в законности разрешения застройки. В связи с этим она дала задания решить возникшие вопросы профильным ведомствам.

«Понятно, что быстрых и сразу результативных решений в этом непростом вопросе не может быть. Но есть взаимодействие с людьми. Благодарю за диалог с нами», — заключила Сорокина.