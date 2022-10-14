Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 октября

Октябрьские дни не должны заразить рязанцев осенней хандрой, потому что впереди выходные, насыщенные интересными культурными событиями.
В камерном зале Рязанской филармонии 15 октября выступит пианист Михаил Лидский с программой «Великие романтики. Шопен». В Рязанском дворце молодежи 15 октября состоится концерт белгородского ансамбля «Бабкины внуки». Во дворце спорта «Олимпийский» 15 октября с сольным концертом выступит рэпер Баста.
В Концертном зале Рязанской филармонии 16 октября состоится концерт-карнавал «Венецианский скрипач», посвященный творчеству Антонио Вивальди. А в клубе Frreedom 16 октября выступит группа LaScala — пожалуй, одна из главных латин-рок-групп страны.
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