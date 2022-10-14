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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 15-16 октября
Октябрьские дни не должны заразить рязанцев осенней хандрой, потому что впереди выходные, насыщенные интересными культурными событиями.

Октябрьские дни не должны заразить рязанцев осенней хандрой, потому что впереди выходные, насыщенные интересными культурными событиями.

В камерном зале Рязанской филармонии 15 октября выступит пианист Михаил Лидский с программой «Великие романтики. Шопен». В Рязанском дворце молодежи 15 октября состоится концерт белгородского ансамбля «Бабкины внуки». Во дворце спорта «Олимпийский» 15 октября с сольным концертом выступит рэпер Баста.

В Концертном зале Рязанской филармонии 16 октября состоится концерт-карнавал «Венецианский скрипач», посвященный творчеству Антонио Вивальди. А в клубе Frreedom 16 октября выступит группа LaScala — пожалуй, одна из главных латин-рок-групп страны.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».