Крымский мост планируют восстановить до 1 июля

Уже определена компания, которая займется восстановительными работами.

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля. Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Уже определена компания, которая займется восстановительными работами — «Нижнеангарсктрансстрой».

«Определить ООО „Нижнеангарсктрансстрой“ единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ „Управление федеральных и автомобильных дорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства“ закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — говорится в документе.

Компании разрешено привлекать соисполнителей, но лишь при условии, если сама выполнит больше половины работ.

Напомним, грузовик взорвался на Крымском мосту 8 октября, из-за чего загорелись топливные железнодорожные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.