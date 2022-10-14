Крымский мост планируют восстановить до 1 июля

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля. Распоряжение
Уже определена компания, которая займется восстановительными работами — «Нижнеангарсктрансстрой».
«Определить ООО „Нижнеангарсктрансстрой“ единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ „Управление федеральных и автомобильных дорог „Тамань“ Федерального дорожного агентства“ закупок работ по проектированию и восстановлению разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — говорится в документе.
Компании разрешено привлекать соисполнителей, но лишь при условии, если сама выполнит больше половины работ.
Напомним, грузовик взорвался на Крымском мосту 8 октября, из-за чего загорелись топливные железнодорожные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.