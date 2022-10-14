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Глава МИД Украины предрек окончание конфликта с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, высказался об окончании конфликта с Россией. Об этом пранкеры сообщили в Telegram-канале.

«Все закончится дипломатией, но баланс за столом переговоров будет определен на поле боя и ситуацией в экономике России», — сообщил Кулеба в разговоре с Вованом и Лексусом.

Он отметил, что денег Украине от западных стран хватит до конца года. Министр выразил опасения, что в Европе устали от санкций, а также в западных странах растет сильный страх перед зимой. Кулеба заявил, что европейцев приходится заставлять поддерживать конфронтацию с Россией.

Кроме того, в разговоре он признался, что Украина устраивает диверсии и теракты в Крыму и Белгородской области.