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Danone объявила об уходе из России

Французская компания Danone объявила, что намерена отказаться от подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте производителя.

В компании заявили, что считают лучшим вариант передачи бизнеса под контроль Essential Dairy and Plant-based.

Напомним, Danone приостановила инвестпроекты в марте, но собиралась сохранить производство продуктов.

В России компания представлена брендами Danone,"Активиа", «Простоквашино», «Bio Баланс», «Даниссимо», Actimel, «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка», Evian.