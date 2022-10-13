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Жителям Центральной России рассказали, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, приходы заморозков сдвинутся на несколько недель.

Жителям Центральной России рассказали, когда закончится золотая осень и начнутся заморозки. Прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

По словам синоптика, приход осенних заморозков в Центральную Россию сдвинется на несколько недель. Золотая осень обычно длится с 24 сентября по 14 октября, затем начинается переход к глубокой осени. В этом году глубокая осень наступит минимум через неделю от предполагаемой даты.

«Как правило, с 15 по 28 октября происходит смена подсезонов, переход от золотой осени к осени глубокой. В воскресенье, 16 октября, с приближением атлантического циклона в Центральной России начнутся дожди, но это не станет прологом погружения в глубокую осень. Золотая осень продлится еще как минимум на неделю», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что осенние заморозки будут чувствоваться только на почве, температура воздуха по-прежнему останется плюсовой в этот период. Настоящих заморозков жителям Центральной России придется ждать как минимум несколько недель.