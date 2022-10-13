В Сасове 40-летняя женщина украла у пенсионеров 100 тысяч

Она вскрыла окно отверткой и проникла внутрь дома.

В Сасове раскрыли кражу денег у пенсионеров. Подробности дела в четверг, 13 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка и сообщила, что из ее дома украли деньги. Во время разговора женщина рассказала, что в день пропажи она уехала вместе с мужем в больницу. Их не было около часа, а когда вернулись — в комнатах вещи были разбросаны, а из сумки пропали сбережения в 100 тысяч рублей. На месте полицейские обнаружили следа взлома.

Оперативники начали опрашивать соседей. Среди них нашлись очевидцы, которые сообщили о странной женщине — она была неместной и постоянно осматривалась вокруг.

Получив приметы, полицейские установили, что к краже денег может быть причастна ранее судимая за грабеж 40-летняя жительница деревни Лощинино Касимовского района. Оперативники задержали ее и изъяли похищенное.

На допросе она призналась, что узнала, что в одном из домов на окраине Сасова живут пенсионеры. Она специально приехала в дом, чтобы их ограбить и дождалась, пока они покинут жилище. С помощью отвертки она вскрыла окно и проникла внутрь. В одном из выдвижных ящиков шкафа в сумке злоумышленница нашла 100 тысяч рублей. Женщина надеялась, что, совершив кражу в другом районе, полицейские не смогут ее найти.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.