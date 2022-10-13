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В Рязанской области экс-сотрудника офиса продаж телекоммуникационной компании осудили за хищение денег фирмы

В Скопинском районе вынесли приговор экс-руководителю офиса продаж телекоммуникационной компании. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В период с января по февраль 2022 года подозреваемый похитил у телекоммуникационной компании более 500 тысяч рублей. Под видом клиента он переводил деньги на банковскую кару с помощью системы денежных переводов, к которой у него был доступ.

Обвиняемый возместил ущерб в размере 105 тысяч рублей.

Ему назначили два года лишения свободы условно.