В Рязани задержали женщину с «синтетикой»

В Рязани задержали женщину с синтетическими наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщину заметили на улице Рабочих. Она выбиралась из Кустов. Когда она увидела мужчин в форме, то попыталась скрыться, но ее задержала полиция.

«При общении с сотрудниками полиции женщина вела себя странно, говорила невнятно, заметно нервничала. Сотрудники ППСП предположили, что женщина может иметь при себе запрещенные вещества», — отметили в сообщении.

Для досмотра полицейские вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Советскому району города Рязани.

У 38-летней рязанки нашли сверток с 0,29 грамма N-метилэфедрона массой 0,29 грамма.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»).