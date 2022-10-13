В Рязани родители детей-диабетиков попросили Малкова разобраться с заменой инсулина

В Рязани родители детей-диабетиков попросили Павла Малкова разобраться с заменой инсулина с импортного на отечественный. Соответствующие комментарии появились на странице «ВКонтакте» губернатора области. Родители детей-диабетиков не согласны переходить «с импортных препаратов, проверенных годами, на инсулины-биосимиляры».

«Почему детей с сахарным диабетом силой переводят на непроверенный препарат и не выдают инсулин проверенный годами??? То, о чем родители кричали два года назад, сейчас сбывается как страшный сон!!! Новый губернатор и новый инсулин??? Так дешевле??? Где забота о детях с инвалидностью??? Вы решили провести эксперимент на наших детях?», — посетовала Надежда.

«Помогите решить вопрос с обеспечением детей и подростков оригинальными инсулинами! Родителям и детям безумно страшно переходить на новые инсулины. Ведь компенсация дается огромным, тяжелым трудом! Только наладили компенсацию и на тебе новый инсулин, и не ясно, как он поведет себя в организме, какие „побочки“ могут выскочить через год, два, пять лет. И главное — нет никаких гарантий, что завтра опять инсулин не сменят, ведь закупки ведутся по международному непатентованному наименованию. А ФАС и другие структуры не волнует вопрос здоровья населения! Главное для них соблюдать закон, но ведь законы должны работать на людей, а не против них! Губернатор должен защищать народ, который доверился ему! Так помогите, подскажите, заступитесь! Мы готовы к диалогу, мы понимаем текущую ситуацию в мире, но для нас наши дети — все! И остальной мир меркнет перед проблемами наших деток!», — поделилась Елена.

Региональный минздрав ответил рязанцам. В ведомстве рассказали, что закупка препаратов проводится по международному непатентованному наименованию, поэтому заранее невозможно узнать, какой конкретный препарат будет в поставке. А также отметили, что поставляемый инсулин показан к применению у детей с одного года и при помповой терапии в том числе.

«Целый ряд инсулиновых препаратов имеет одно международное непатентованное наименование — „Инсулин Аспарт“. В нашей стране зарегистрированы препараты „Инсулин Аспарт“: „Новорапид“, „Росинсулин Аспарт“, „Фиасп“, „Ринфаст“. Все они имеют показания к применению у детей с одного года и возможность использования при помповой терапии. Закупка по конкретному торговому наименованию возможна только в случае индивидуальной непереносимости или неэффективности других торговых наименований. Для этого пациенту или его законным представителям нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы там зафиксировали подобный случай в медицинской документации и предоставили в наше министерство соответствующую информацию о неблагоприятном действии или неэффективности с указанием серии препарата и протокол врачебной комиссии о закупке по торговому наименованию по жизненным показаниям», — говорится в сообщении.