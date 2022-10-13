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В Рязани осудят серийного вора

В Рязани осудят 32-летнего безработного мужчину, который регулярно совершал кражи из сетевых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В первой половине 2022 года рязанец совершил 12 краж. Он заходил в торговое помещение магазина, прятал в карманы одежды или рюкзак продукты. Затем он проходил через кассовую зону без оплаты товаром. Отмечается, что в основном он похищал мясную продукцию, оливковое масло, алкоголь и сыры.

Ранее мужчина подвергался административной ответственности по части 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», суд ему назначил обязательные работы на срок 100 часов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Выяснилось, что всего мужчина похитил товары на сумму 11 906 рублей. Он сбывал товары на улице случайным людям, а деньги тратил преимущественно на наркотики, которые употреблял.

Дело направили в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.