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В Рязани остановили водителя, управлявшего автомобилем под действием наркотиков

В Рязани остановили водителя, который управлял автомобилем под действием наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время патрулирования в Московском районе полиция остановила автомобиль Renault Logan. Отмечается, что 38-летний мужчина странно себя вел, при этом от него не пахло алкоголем.

Алкотестер не показал следов употребления спиртного в организме мужчины. Тогда его направили в больницу, где выяснили, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Водителя отстранили от управления автомобиля. В отношении него составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Ему грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишения «прав» на срок до двух лет.