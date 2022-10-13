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В Рязани начали озеленение части Лыбедского бульвара

В Рязани благоустройство части Лыбедского бульвара завершают масштабным озеленением. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр Елена Сорокина.

По словам главы администрации, в озеленении использовали такие приемы ландшафтного дизайна как многоярусность, композиционность.

«Продуман дальнейший уход, в том числе прополка, полив, стрижка. Мало высадить, надо ухаживать, в том числе и аккуратно убирать снег с дорожек, не повреждая клумбы. Эта часть Лыбедского, действительно, преображается. Бульвар станет важнейшей частью большого пешеходного маршрута, и работу в этом направлении продолжаем», — написала Сорокина.

Она также рассказала, что обсудила концепцию озеленения города с представителями экологических организаций, экозащитниками, учеными рязанских вузов.

«Это документ, который будет регламентировать, какие растения могут быть высажены на определенных участках. Научно выверенный, общественно признанный. Современное городское, парковое озеленение, грамотное с нашей стороны содержание зеленого каркаса города — трудно переоценить значение данного вопроса для развития Рязани», — объяснила мэр.

Сорокина сообщила, что с предконцепцией озеленения можно ознакомиться по ссылке, а мнения оставить в комментариях к посту.

Итоги обобщат на следующей рабочей группе по «Экостандарту».