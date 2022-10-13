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В РГАТУ прошел всероссийский экономический диктант «Сильная экономика — процветающая Россия!»
Диктант прошел 11 октября в рамках общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Для многих молодых людей участие в акции стало традицией, так как РГАТУ в шестой раз выступил региональной площадкой для этой акции.

В рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел всероссийский экономический диктант на тему «Сильная экономика — процветающая Россия!». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Диктант прошел 11 октября в рамках общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Для многих молодых людей участие в акции стало традицией, так как РГАТУ в шестой раз выступил региональной площадкой для этой акции.

В этом году на площадке университета экономический диктант написали более 500 студентов, среди которых были студенты агроуниверситета и Рязанского филиала московского университета имени Витте, курсанты «Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», студенты Рязанского государственного технологического колледжа.

Диктант посвятили вопросам экономической истории страны, памятным историко-экономическим датам, а также основным современным экономическим процессам и тем практическим вопросам экономической жизни, с которыми сталкивается каждый.

По итогам диктанта эксперты разработают практические рекомендации — на что следует обратить особое внимание в решении задач по повышению экономической грамотности населения страны.