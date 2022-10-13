В РГАТУ подвели спортивные итоги сентября

В РГАТУ подвели спортивные итоги сентября. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Так, в начале сентября студенты рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в «Соборной версте». На дистанции три версты в элитном забеге среди девушек победу одержала студентка 2 курса магистратуры технологического факультета Надежда Сизова, студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Степанова Юлия заняла третье место. Среди юношей 2 место в элитном забеге занял студент 1 курса магистратуры технологического факультета Вадим Шичков.

Также в середине сентября в Касимовском районе прошел межрегиональный легкоатлетический пробег в честь летчика — космонавта СССР, дважды героя Советского Союза Аксенова, в котором на дистанции в 12 км вновь в тройку победителей вошел Вадим Шичков. Он занял второе место.

В массовом легкоатлетическом забеге в России — «Кросс Нации-2022» женский забег выиграла Надежда Сизова. Всего в этом мероприятии приняли участие более 30 студентов и преподавателей Рязанского агроуниверситета.

Спортивный сезон сентября завершился соревнованиями по настольному теннису на Кубок профсоюзных организаций Рязанской области. Тогда третье место заняла студентка 1 курса инженерного факультета Александра Прошлякова.