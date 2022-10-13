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В проект планировки микрорайона «Братиславский» в Рязани добавят 25-этажки

В проект планировки микрорайона «Братиславский» в Рязани добавят 25-этажки. Об этом говорится в новой редакции документа.

Корректировка касается второго этапа строительства в границах улиц Баженова, Голенчинской, Голенчинского шоссе и Славянского проспекта. Документ утвердили еще в 2013 году, на первом этапе успели построить шесть многоэтажек и детсад.

На втором этапе вместо ранее планируемого дома на 15-17 этажей — появится высотка с переменной этажность 17-25, у жилого 17-этажого дома появится подземная парковка на 210 мест (вместо отдельных подземных гаражей). Кроме того, старым проектом на втором этапе планировались три односекционные 17-этажки (всего на 288 квартир). Теперь там возведут две высотки переменной этажность (12-25 и 17-25) всего на 765 квартир. У одного из них добавят паркинг на 90 мест.

На завершающем этапе строительства запланированы: паркинг, детсад, школа, торгово-офисное здание с библиотекой и спортивно-оздоровительный и культурный комплекс. Изменение в проект планировки обсудят на публичных слушаниях 27 октября в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.