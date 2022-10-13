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В массовом ДТП около ТРЦ «Барс» на Московском пострадали три человека

В массовом ДТП около ТРЦ «Барс» на Московском пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 13 октября примерно в 14:20 в Рязани у дома № 5А по Московскому шоссе. По предварительной информации, столкнулись машины BMW X3, Mercedes Benz, Lada Vesta, Haval Jolion, Hyundai Solaris, BMW X5, Nissan Qashqai.

В аварии пострадали 38-летняя водитель автомобиля BMW X3, 52-летний водитель Mercedes, 39-летний водитель автомобиля Hyundai, им оказали медпомощь. Проводится проверка.

Напомним, из-за ДТП образовалась пробка на Северной окружной.