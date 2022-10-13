В Подмосковье четыре подростка погибли в ДТП с «КамАЗом»

В подмосковном Дмитрове четыре подростка погибли при столкновении легковушки с припаркованным «КамАЗом». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ночью 13 октября на участке дороги по улице Бирлово Поле в Дмитрове в стоящий на обочине дороги полуприцеп «КамАЗа» врезался автомобиль Peugeot, за рулем которого был несовершеннолетний. В результате ДТП погибли четверо из пяти подростков, находившихся в машине.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

В рамках расследования дадут оценку действиям родителей подростка, находившегося за рулем.