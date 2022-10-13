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В Михайлове презентовали новый вид спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Презентация состоялась 12 октября на базе Михайловского экономического колледжа-интерната.

В Михайлове презентовали новый вид спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Речь идет о стрельбе из лука. Презентация состоялась 12 октября на базе Михайловского экономического колледжа-интерната.

Для учащихся провели встречу с ведущими спортсменами-лучниками сборной команды России по спорту лиц с ПОДА, заслуженным мастером спорта России, чемпионкой мира 2019 и 2022 года, бронзовым призером паралимпийских игр в Токио Еленой Крутовой и чемпионкой мира 2022 Анной Ильиной. Также им рассказали о развитии стрельбы из лука в России и о успехах стрельбы из лука лиц с ПОДА на международных соревнованиях в последние года.

Затем на стадионе МЭКИ прошел мастер-класс и конкурс для студентов. Их провели Елена Крутова и заслуженный тренер России Галина Королева. После этого директор МЭКИ Вячеслав Медведев символическим выстрелом в мишень дал старт работе отделения стрельбы из лука для лиц с ПОДА в городе Михайлове.

В ходе рабочей встречи была достигнута договоренность об открытии отделения стрельбы из лука для лиц с ПОДА в ГАУ РО «СШОР «Метеор» и проведении занятий на базе Михайловского экономического колледжа-интерната.

Важным шагом для развития так же стало решение о проведении в городе Михайлов в 2023 году Кубка России по стрельбе из лука лиц с ПОДА.