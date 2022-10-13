В мэрии объяснили, как получить кредитные каникулы мобилизованным рязанцам

Рязанцам объяснили, как получить кредитные каникулы с случае мобилизации. Разъяснение дали на совещании с представителями Центрального банка.

В России действует федеральный закон от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ, согласно которому каждый мобилизованный имеет право на кредитные каникулы. Для этого ему необходимо обратиться в банк, где был оформлен кредит, и предоставить заявление с личной подписью. Такое заявление должно быть подано на каждый кредит. Сроки кредитных каникул распространяются на весь период призыва мобилизованного, все пени и штрафы замораживаются, а кредитная история заемщика не ухудшается.

Оформить кредитные каникулы могут и члены семей мобилизованных, если они взяли их до дня мобилизации.

Остальные интересующие вопросы по теме кредитных каникул рязанцы могут задать, обратившись на горячую линию по телефону 122.