В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

Начиная с 17 февраля украинские войска начали обстреливать территорию Луганской народной республики. Всего они выпустили более десяти тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS и 37 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщило представительно республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации. Об этом в четверг, 13 октября, сообщило представительство республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.

Начиная с 17 февраля украинские войска начали обстреливать территорию Луганской народной республики. Всего они выпустили более десяти тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS и 37 ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«За период с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1205 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины с применением тяжелого вооружения», — говорится в сообщении.

За этот период от рук украинских военных погибли 103 мирных жителя, включая семь детей. Еще 306 получили ранения, из них — 27 детей.