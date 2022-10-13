В Кадомском районе «Лифан» вылетел в кювет, погиб водитель

Житель села Четово не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В Кадомском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 12 октября, примерно в 06:40 на 7-м километре автодороги «Кадом — Енкаево». Там 54-летний житель села Четово на автомобиле Lifan Solano не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Мужчина погиб на месте от полученных травм. Проводится проверка.