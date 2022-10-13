В Дагестане сотрудник военкомата подделывал подписи на повестках для отчетности

В Дагестане сотрудник военкомата подделывал подписи на повестках для отчетности. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подделкой подписей занимался инспектор военно-учетного стола из Унцукульского района. Мужчина расписался в повестке за двоих мужчин, которые работали на стратегическом объекте в Карачаево-Черкесии и были прикреплены к его военкомату.

Все вскрылось, когда за мужчинами пришли как за уклонистами. После небольшого расследования, полиция и вышла на инспектора.

Теперь его ждет обвинение в подделке документов.