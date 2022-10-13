В Чучкове столкнулись «УАЗ» и лесовоз

В Чучкове столкнулись лесовоз и «УАЗ». Об этом сообщило ИД «Пресса» со ссылкой на шиловское ГИБДД.

Авария случилась в среду, 12 октября, в 10.40 на 27-м километре автодороги М5 «Урал» вблизи улицы Сосновой в поселке Чучково. Водитель «УАЗа» не уступил дорогу грузовику MAN с прицепом.

Пострадали водитель «буханки» и его пассажир. У них множественные ушибы, повреждения и ссадины. Позже полицейские выяснили, что виновник аварии был без прав.

Проводится проверка.