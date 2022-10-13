В Александро-Невском районе осудят мужчину за изнасилование знакомой

В Александро-Невском районе осудят мужчину за изнасилование знакомой. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что ночью 6 мая 2022 года 22-летний ранее судимый мужчина через балкон залез в квартиру своей знакомой и изнасиловал ее. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали и заключили под стражу.

Скопинский межрайонный следственный отдел передал уголовное дело в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.