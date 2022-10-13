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Суд пояснил, почему необходимо оставить Логунова под стражей до середины января
По версии обвинения, завершить производство по делу к указанному сроку не представляется возможным, так как необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий

Басманный суд пояснил, почему Логунова необходимо оставить под стражей до 15 января. По версии обвинения, завершить производство по делу к указанному сроку не представляется возможным, так как необходимо выполнить ряд следственных и процессуальных действий.

Логунов обвиняется в тяжком преступлении, на свободе он «может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу». А также уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

Суд учел мнение обвинения и оставил Александра Логунова под арестом до 15 января.

Напомним, подсудимому предъявили обвинение в совершении 11 преступлений по пункту «б» части 3 статьи 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети»).Отметим, что причастность его к убийству супруги на суде не рассматривалось. Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Детектив Екатерина Шумякина сообщила, что тело Логуновой нашли в 50 метрах от трассы М5.