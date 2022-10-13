Совбез России: принятие Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне

Принятие Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. Об этом в четверг, 13 октября, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов,
По его словам, если Украину примут в НАТО, то вступит в действие пятая статья о коллективной обороне. Из-за этого может начаться третья мировая война. При этом Киев прекрасно понимает исход событий, а его заявка на ускоренное вступление в альянс — лишь пропагандистский ход и попытка привлечь к себе внимание, добавил Венедиктов.
Специалист отметил, что в НАТО понимают всю самоубийственность принятия Украины в свой состав. На это указывает поведение членов альянса: идею поддержали лишь восточноевропейцы, включая прибалтов. Другие же страны, состоящие в НАТО, выдали «стандартный набор контраргументов», по которым Украина никогда не сможет вступить в альянс.