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Скончалась председатель Общества инвалидов Советского района Рязани Галина Вейс
Как сказано в некрологе, Галина Романовна Вейс отдала 30 лет трудовой деятельности заводу «Красное знамя»

В Рязани скончалась 80-летняя председатель Общества инвалидов Советского района Галина Вейс. Некролог опубликовала пресс-служба горадминистрации.

Как сказано в некрологе, Галина Романовна Вейс отдала 30 лет трудовой деятельности заводу «Красное знамя».

«Она прошла путь от ученика электромонтера до инженера высшей категории. С 1997 года по 2003 год работала инструктором в Обществе инвалидов Советского района. С 2004 года Галина Романовна была председателем Территориального отделения Советского района города Рязани. Ей присвоены звания «Ветеран завода», «Лучший рационализатор отрасли», «Лучший по профессии», награждена медалью «Ветеран труда», — говорится в сообщении.