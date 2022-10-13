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Россия уничтожила более 70 энергетических объектов Украины
Карту ударов по украинским объектам опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Россия уничтожила более 70 энергетических объектов Украины. Карту результатов массивных ударов опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Судя по карте, Украина потеряла 50% генерирующих мощностей.

В подписи к публикации Володин добавил, что если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответы будут еще жестче.

«Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал Володин.