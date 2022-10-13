Регионам дополнительно выплатят 29 миллиардов на детские выплаты

Регионам в этом году дополнительно выплатят 29 млрд рублей на детские выплаты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС .

Деньги пойдут на выплаты семьям с низкими доходами с детьми от трех до семи лет.

«С учетом этих средств всего из федерального бюджета в текущем году на столь значимые цели поступит около 300 миллиардов рублей», — сказал Мишустин.

Председатель правительства поручил главам регионов следить за тем, чтобы люди своевременно получали выплаты.